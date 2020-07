Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: POL-LG: ++ Körperverletzungen ++ Einbrüche & Diebstähle ++ Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss ++

Lüneburg (ots)

+++ Landkreis Lüneburg +++

Lüneburg - Körperverletzung in Lüneburger Innenstadt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei Personen im Beisein von weiteren Personen kam es am gestrigen Donnerstagnachmittag, den 09.07.2020, gegen 16:15 Uhr, in der Lüneburger Innenstadt, Zollstraße. Es konnten bisher lediglich Personen im Nahbereich festgestellt werden, welche den Sachverhalt nicht hinreichend schildern und aufklären konnten. Zudem ist das Opfer der körperlichen Auseinandersetzung noch nicht namentlich bekannt, da auch dieser sich aus der Zollstraße entfernte. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen bei der Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215 melden, welche sich zum oben genannten Zeitpunkt in der Lüneburger Innenstadt aufgehalten haben und tatrelevante Angaben zum Sachverhalt machen können. Die Polizei Lüneburg ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Lüneburg - Diebstahl von insgesamt zwölf Reifen inklusive Felgen

Bislang unbekannte Täter haben im Tatzeitraum vom Mittwoch, den 08.07.2020, 18:30 Uhr bis Donnerstag, den 09.07.2020, 07:00 Uhr, insgesamt zwölf Reifen inklusive der dazugehörigen Felgen von drei hochwertigen Mercedes entwendet. Der Sachverhalt trug sich bei einem Autohaus in der Dahlenburger Landstraße zu. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruchdiebstahl in Gartenlaube

Zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in eine Gartenlaube kam es im Tatzeitraum vom Dienstag, den 07.07.2020, 16:00 Uhr bis Donnerstag, den 09.07.2020, 15:30 Uhr in einem Kleingartenverein an der Friedrich-Ebert-Straße. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch die dazugehörige Eingangstür in die Gartenlaube ein und beschädigten diese dabei. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Melbeck - Unbekannte Täter scheitern bei Einbruchsversuch in Supermarkt

Im Tatzeitraum vom Mittwoch, den 08.07.2020, bis Donnerstag, den 09.07.2020, 18:00 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Supermarkt in der Uelzener Straße in Melbeck einzubrechen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch und es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Melbeck, Tel.: (04134) 90944-0, entgegen.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Eisdiele

Bislang unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum von Mittwoch, den 08.07.2020, 20:30 Uhr bis Donnerstag, den 09.07.2020, 11:30 Uhr, Zugang zu einer Eisdiele in der Straße Salzstraße Am Wasser zu verschaffen. Der Versuch scheiterte bereits an der Eingangstür. Es entstand Sachschaden von ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. (04131) 8306-2215, entgegen.

Boitze - Komplettentwendung eines Krads von Hofgrundstück

Zu einer Krad-Komplettentwendung kam es im Zeitraum von Mittwoch, den 08.07.2020, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, den 09.07.2020, in der Seedorfer Straße in Boitze. Ein bislang unbekannter Täter entwendeten das Krad der Marke Suzuki "650" und dem amtlichen Kennzeichen DAN-E 13 von dem Hofgrundstück des Geschädigten. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bleckede, Tel. (05852) 95117-0, entgegen.

Lüneburg - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Die Polizei kontrollierte am gestrigen Donnerstag, den 09.07.2020, um ca. 17:20 Uhr, ein Elektrokleinstfahrzeug in der Lüneburger Innenstadt, Rote Straße. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass das Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherungskennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde. Dem 36-jährigen Lüneburger erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Dahlenburg OT. Ellringen - Trunkenheitsfahrt nach Betäubungsmittelkonsum

Am Donnerstag, den 09.07.2020, wurde ein 23-jähriger Fahrzeugführer eines VW Golf, gegen 13:20 Uhr, durch die Polizei im Dahlenburger Ortsteil Ellringen kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrzeugführer den PKW unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln (THC) geführt hatte. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem hat er sich nun u.a. in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu verantworten.

Lüneburg - Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß - leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen, den 09.07.2020, gegen 09:45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Wedekindstraße / Spangenbergstraße. Eine 56-jährige befuhr mit ihrem PKW VW Polo die Wedekindstraße in Richtung Lüneburger Innenstadt. Als sie in den Kreuzungsbereich zur Spangenbergstraße einfuhr, übersah sie den von rechtskommenden vorfahrtberechtigten PKW VW Caddy einer 54-jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den Kraftfahrzeugen im Kreuzungsbereich. Die 56-jährige Fahrzeugführerin des VW Polo verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

+++ Lüchow-Dannenberg +++

Lüchow OT. Lüsen - Wild ausgewichen - leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen, den 09.07.2020, wich ein 31-jähriger Fahrzeugführer eines BMW einen die Straße kreuzenden Fuchs aus. Der Verkehrsunfall trug sich gegen 09:20 Uhr im Lüchower Ortsteil Lüsen zu. Nachdem der 31-jährige dem Fuchs auswich, schwenkte das Heck des BMW aus und kollidierte mit einem Zaun eines der Straße angrenzenden Grundstücks. Der 31-jährige verletzte sich leicht an der Hand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro.

+++ Landkreis Uelzen +++

Bad Bevensen - Amtliche Kennzeichen von PKW entwendet

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Tatzeitraum von Freitag, den 03.07.2020, 12:00 Uhr, bis Donnerstag, den 09.07.2020, 07:00 Uhr, die amtlichen Kennzeichen UE-PD 59 eines auf einem Parkstreifen in der Lindenstraße abgestellten PKW der Marke VW. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bevensen, Tel.: (05821) 97655-0, entgegen.

Uelzen - Körperverletzung im Uelzener Stadtgebiet - am Arm festgehalten - männlichen Zeugen gesucht!

Bereits am Dienstagabend, den 07.07.2020, kam es gegen 19:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Höhe der Schillerstraße in Uelzen zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer Jugendlichen. Das 16-jährige Mädchen wurde nach eigenen Angaben auf dem Weg in Richtung des Uelzener Bahnhofs von einer Gruppe von fünf Jugendlichen mit südländischem Phänotyp angesprochen. Das Mädchen ließ sich nicht auf ein Gespräch mit den fünf Jugendlichen ein und setzte ihren Weg in Richtung Bahnhof fort. Plötzlich lief einer der jungen Männer dem Mädchen hinterher, stellte sie zur Rede und hielt sie an ihrem Unterarm fest. Dabei bildetet sich im Nachhinein ein Hämatom am Unterarm des Mädchens.

Die Jugendlichen schwanden, als ein bis dato unbekannter männlicher Passant sich hinzugesellte. Der Helfende setzte dann den Weg zusammen mit dem Mädchen in Richtung Bahnhof fort.

Die Polizei Uelzen bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Als Zeuge wird der aufmerksame Passant, der dem Mädchen zur Hilfe kam, gesucht. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser nur beruflich in der Hansestadt Uelzen unterwegs gewesen ist.

Des Weiteren konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: Zur Person:

- männlich - ca. 18-19 Jahre - ca. 185 bis 195 cm - athletisch - südländischer Phänotyp - Oberlippenbart - schwarzes Haupthaar, an den Seiten kurz rasiert - deutschsprachig mit Akzent

Zur Bekleidung:

- schwarzer Trainingsanzug - schwarze Basecap (Schirm nach hinten getragen) - weiße Adidas-Sneakers

Die weiteren vier Personen seien ca. 16-20 Jahre alt gewesen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. (0581) 930-0, entgegen.

Uelzen - Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Am Mittwoch, den 08.07.2020, ist es zwischen 09:15 Uhr und 11:55 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Soltauer Straße in Uelzen gekommen. Durch ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug wurde ein ordnungsgemäß auf einem Seitenstreifen geparkte PKW VW des Geschädigten angefahren. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von dem Verkehrsunfallort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

