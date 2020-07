Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mutmaßliche Brandstiftung in einem Zimmer einer Notunterkunft

Freiburg (ots)

Die Integrierte Leistelle meldete der Polizei in der Nacht auf den heutigen Mittwoch gegen 02:30 Uhr Rauchentwicklung in einem Zimmer einer Notunterkunft in der Haslacher Straße.

Der Zimmerbrand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 59jährige Frau beim Besuch von Bekannten ihre Zigarette auf ein dortiges Bett geschnippt, um ein Feuer zu entzünden.

Die 59jährige Frau deutscher Staatsangehörigkeit ist polizeibekannt und konnte noch vor Ort festgenommen werden.

lr

