Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kenzingen: Einbruchsversuch über Flachdach

Freiburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, den 08.07.2020, gegen 02:13 Uhr, versuchten vermutlich drei Täter über das Flachdach eines Supermarktes in der Weisweiler Straße in das Gebäude einzusteigen.

Nach der Beobachtung durch einen Zeugen wurde die Polizei verständigt, welche mit einem Großaufgebot anrückte. Die Täter konnten leider nicht mehr angetroffen werden. Es konnte lediglich das Werkzeug auf dem Dach sichergestellt werden. Weitere Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter 07641 /582-0 entgegen.

