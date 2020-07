Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Raub im Mensagarten

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, den 04.07.2020 ereignete sich kurz nach 22:00 Uhr im Mensagarten in Freiburg folgender Sachverhalt:

Ein 17-Jähriger traf mit Bekannten auf einen jungen Mann, der ihn unvermittelt mit einer Hand am Arm packte und mit der anderen die Uhr auszog. Als der Geschädigte versuchte zu flüchten folgte ihm der Mann, nahm ihn in Schwitzkasten und versuchte ihm seine Wertsachen zu entreißen, was misslang.

Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben: Er war etwa 1.90-2.00 m groß, hatte eine kräftige/muskulöse Statur, schwarze zurückgegelte Haare und eine bräunliche Hautfarbe. zudem trug er einen schwarzen Trainingsanzug.

Bereits in der Nacht auf den 04.07.2020 war es kurz nach Mitternacht zu einem Raub im hinteren Bereich des Mensagartens gekommen.

Eine Gruppe von 18 bis 20-Jährigen wurde hierbei durch acht bislang unbekannte Täter auf ihre Bluetooth-Box angesprochen. Im weiteren Verlauf wurden die Jugendlichen körperlich angegangen und um ihr Bargeld in Summe von etwa 250 Euro beraubt.

Drei der acht Tatverdächtigen wurden folgendermaßen beschrieben:

Tatverdächtiger1(Rädelsführer): Etwa 180 cm groß, schwarze kurze zurückgegelte Haare mit Undercut, arabisches Aussehen, schlank aber muskulös.

Tatverdächtiger 2: Etwa 190-195 cm groß, blonde kurze seitlich zurückgegelte Haare, muskulös/dicke Statur, sprach deutsch ohne Akzent, war bekleidet mit einem schwarzem T-Shirt.

Tatverdächtiger 3: Etwa 185 cm groß, arabisches Aussehen, längere Haare zum Zopf gebunden mit Undercut, sprach deutsch ohne Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel: 0761-8822880.

