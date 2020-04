Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200422 - 0377 Frankfurt-Niederrad: "Falsche Polizeibeamte" unterwegs - Festnahme

Frankfurt (ots)

(dr) Im Stadtteil Niederrad gelang gestern Abend die Festnahme eines 21 Jahre alten Mannes, der verdächtigt wird, in betrügerischer Absicht versucht zu haben, an das Bargeld eines 79 Jahre alten Mannes zu kommen.

Gegen 21:30 Uhr klingelte es zunächst bei dem am Niederräder Ufer lebenden Senior am Telefon. Es meldete sich ein Mann, der vorgab von der Polizei zu sein und diesem ein "Märchen" von der Festnahme einer Einbrecherbande erzählte. Diese hätte es unter anderem auf die Wohnung des 79-Jährigen abgesehen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs versuchte der Mann in Erfahrung zu bringen, wie viel Geld der Senior zu Hause aufbewahrt. Dessen Tochter, welche zu Besuch war, bemerkte den Schwindel und informierte umgehend die echte Polizei über das betrügerische Vorgehen. Mit Unterstützung gelang es ihrem Vater in dem noch andauernden Telefonat der Gegenseite vorzuspielen, auf die Betrugsmasche hereinzufallen. Er gab außerdem noch vor, 50.000 Euro zu Hause aufzubewahren. Nach angeblicher Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wies der falsche Polizist den Senior daraufhin an, zwei Briefumschläge im Eingangsbereich des Hauses zu deponieren, in die er das "gefährdete" Bargeld legen sollte. Ein "Kollege" würde es abholen, um es sicher zu verwahren. In der Zwischenzeit schalteten sich Zivilbeamte ein und nahmen das Haus ins Visier. Tatsächlich erschien ein junger Mann, welcher die Briefumschläge an sich nahm und sich dann weiter unter Beobachtung in Richtung Innenstadt begab. Das Öffnen der Briefumschläge dürfte bei dem Mann jedoch für großes Erstaunen gesorgt haben, als dieser statt dem erhofften Bargeld lediglich Küchenpapier in der Hand hielt, was der Senior zuvor reingelegt hatte. Kurz darauf machte es auch schon "Klick", als die Handfesseln an den Handgelenken des 21-jährigen Mannes einrasteten und ihm durch die Beamten die Festnahme eröffnet wurde. Ob der Tatverdächtige alleine agierte oder Komplizen hatte, bedarf der weiteren Ermittlungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Hinweis: Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei ausdrücklich davor, fremden Personen Wertsachen oder Bargeld zu übergeben. Die Polizei holt kein Geld bei Ihnen zu Hause ab und verlangt auch nicht, dieses vor der Haustür zu deponieren. Sollten Sie einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten erhalten, in dem es um die Sicherung Ihres Vermögens geht, rufen Sie im Zweifel die echte Polizei unter der "110" an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell