Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kennzeichen-Diebe in Hamm unterwegs

Hamm (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16. Februar, und Dienstag, 18. Februar, wurden im Stadtgebiet Hamm mehrere Kennzeichen gestohlen. Dabei stand vor allem die Unionstraße bei den Dieben im Fokus. Dort wurde zunächst am 16. Februar zwischen 14 Uhr und 19 Uhr ein Kennzeichen, am 17. Februar ein weiteres Kennzeichen gegen 6.55 Uhr und am 18. Februar insgesamt neun Kennzeichen gegen 15 Uhr entwendet. Betroffen war außerdem die Hohe Straße am 17. Februar um 6.20 Uhr. Die Kennzeichen wurden von unterschiedlichen Fahrzeugtypen entfernt: unter anderem Mercedes, VW und Skoda. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

