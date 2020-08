Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hundebesitzer gesucht: Radfahrerin von Hund gebissen

Finnentrop (ots)

Am Montag (3. August) hat sich eine Radfahrerin auf der Polizeiwache gemeldet und Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Sie gab an, bereits am vergangenen Montag (27. Juli) gegen 8.15 Uhr den Radweg von Rönkausen nach Lenhausen gefahren zu sein. Als sie einen freilaufenden Hund mit dem dazugehörigen Besitzer erblickte, bat sie, den Hund anzuleinen. Demnach soll dieser entgegnet haben, dass sie stehen bleiben solle. Dies tat sie auch, sodass sie unmittelbar neben dem Hund zum Stehen kam. Dieser sprang sie trotzdem an, woraufhin ihn der Halter am Halsband griff und versuchte, ihn zurückzuhalten. In dem so entstandenen Gerangel schnappte der Hund dann zu und biss der 46-Jährigen in den Oberschenkel. Nach eigenen Aussagen war sie so verängstigt, dass sie mit dem Rad so schnell es ging weiterfuhr.

Die Polizei sucht jetzt den Hundehalter. Dieser trug zum Tatzeitpunkt einen dunkelgrünen Regenmantel. Bei dem Hund soll es sich um einen Rottweiler handeln. Der Besitzer und/oder weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 bei der Polizei zu melden.

