Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise/ Zeugen gesucht: Vermeintliche sexuelle Belästigung

Finnentrop (ots)

Bereits am 4. Juli 2020 hat ein Zeuge, während er die Lennestraße in Finnentrop entlang ging, beobachtet, wie eine junge Frau sexuell belästigt wurde. Nach seinen Angaben sollen drei Männer mit arabischem Aussehen versucht haben, eine Frau zwischen 18 und 20 Jahren, die ebenfalls die Lennestraße entlang lief, am Oberkörper und Po anzufassen. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen sollen sie schließlich von ihr abgelassen haben, sodass sie geflüchtet sei. Er selber sei dabei von einem der Männer so heftig geschlagen worden, dass er das Bewusstsein verloren habe. Bis heute haben sich bei der Polizei weder eine Geschädigte noch weitere Zeugen gemeldet. Daher bittet die Polizei um Mithilfe: Sowohl die vermeintlich Geschädigte, als auch Zeugen der Tat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200/-10

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell