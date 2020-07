Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hochwertiges Pedelec entwendet- Täter brechen Schloss auf

Bünde (ots)

(sls) Unbekannte Täter entwendeten am Mittwochmorgen ein hochwertiges Pedelec an der Hindenburgstraße. Das Fahrrad wurde von der Eigentümerin im hinteren Bereich einer Garage auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses verschlossen abgestellt. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr wurde durch die Täter das sichernde Gliederkettenschloss aufgebrochen und das Fahrrad aus der Garage mitgenommen. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem Fahrrad. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein grünes Fahrrad der Marke Herkules. Der Wert des Fahrrades und beschädigten Schlosses wird mit ca. 2.500 Euro angegeben. Die Polizei Herford hofft auf Zeugen, die Angaben zum Diebstahl oder auch Verbleib des Fahrrades machen können. Bitte melden sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

