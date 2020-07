Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200720-2: Nachbarin bemerkte Wohnungseinbruch - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben am Sonntag (19. Juli) ein Fahrrad aus einer Wohnung gestohlen. Gegen 22:15 Uhr hörte eine 61-jährige Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses an der Eindhovener Straße in der Wohnung über ihr ein lautes Poltern. Da sie sich über die Geräusche wunderte, ging sie eine Etage nach oben, um nachzusehen, woher die Geräusche rührten. Als sie im Treppenaufgang stand, stiegen zwei Männer in den Fahrstuhl ein. Einer der beiden hatte ein Fahrrad bei sich. Ein weiterer Mann kam aus der Wohnung und stieß die 61-Jährige im Hausflur beiseite, um dann über das Treppenhaus zu flüchten. Die 61-Jährige nahm daraufhin wahr, dass die Wohnungstür beschädigt war und offen stand. Ein weiterer Zeuge (38) beobachtete die drei Männer von seiner Wohnung aus. Er sah, wie einer der Männer die Tür eintrat und wenig später ein Fahrrad aus der Wohnung schob. Er verständigte daraufhin die Polizei. Der Mann, der die Tür eintrat, war von schmaler Statur. Er trug einen weißen Pullover und eine Kappe. Die zweite Person war etwa 170 Zentimeter groß, von schmaler Statur und dunkel gekleidet. Der dritte Mann war von kräftiger Statur und ebenfalls dunkel gekleidet.

Sollten Sie die Personen wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 beim Kriminalkommissariat 13 zu melden. (akl)

