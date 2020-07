POL-REK: 200717-4: Zeugin beobachtete Fahrraddiebe - Brühl

Polizei Rhein-Erft-Kreis

Die Polizei hat am Donnerstagabend (16. Juli) einen 33-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein Fahrrad gestohlen zu haben.

Eine Anwohnerin (35) der Wallstraße sah gegen 21:30 Uhr von ihrem Schlafzimmer aus, wie ein Mann verdächtig lange an einem Fahrrad hantierte. Eine weitere Person, wahrscheinlich dessen Komplize, beobachtete währenddessen die Umgebung. Kurze Zeit später trug einer der beiden Männer ein Fahrrad weg, woraufhin die Zeugin die Polizei alarmierte. Im Rahmen der Fahndung trafen die Beamten in der Straße "An der Bleiche" auf einen von der Zeugin beschriebenen Mann. Gegenüber den Polizisten gab der 33-Jährige an, das Fahrrad nicht entwendet, sondern käuflich erworben zu haben. Einen Eigentumsnachweis konnte der stark alkoholisierte Tatverdächtige jedoch nicht erbringen. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 zum zweiten Tatverdächtigen dauern an. Die Eigentümerin bzw. der Eigentümer des gestohlenen weißen Fahrrads (Hersteller "Giant") wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen. (nh)

