Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200717-3: Diebe lenkten Seniorin ab - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstag (16. Juli) eine 84-jährige Frau abgelenkt und deren Geldbörsen gestohlen.

Die Seniorin war gegen 11:00 Uhr zu Fuß auf dem Kronenweg unterwegs, als in Höhe einer Bäckerei ein grau-beiges Auto neben ihr anhielt. Der Fahrer sowie dessen Beifahrer verwickelten die Frau in ein Gespräch, lenkten sie dadurch ab und entwendeten die beiden Portemonnaies der Seniorin. Nachdem die Unbekannten nach kurzer Zeit wieder gefahren waren und die 84-Jährige bei sich zuhause angekommen war, bemerkte sie, dass ihre beiden Geldbörsen fehlten. Laut ihrer Beschreibung handelte es sich bei den Tatverdächtigen um einen 20- bis 30-jährigen sowie einen 40- bis 50-jährigen Mann. Beide sprachen schlechtes Deutsch. Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die weitere Angaben zur Tat oder der tatverdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden.

So schützen Sie sich: Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. Lassen Sie sich niemals bedrängen und tragen Sie Ihre Wertsachen immer möglichst dicht am Körper! (nh)

