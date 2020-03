Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Betrunkene junge Männer versprühen Feuerlöscher in Treppenhaus

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, versprühten zwei junge Männer im Alter von 26 und 27 Jahren das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in der Brückenstraße mit zwei dort vorgehaltenen 12-Kilo-Feuerlöschern. Durch das feine Löschpulver wurden mehrere Kinderwägen, Fahrradanhänger und Kindersitze vollgesprüht, der Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Beim Eintreffen der Polizei räumte das Duo ein, zuvor eine Party in dem Haus besucht und jeweils mit einem Feuerlöscher gesprüht zu haben. Ein Alkoholtest ergab Werte von knapp 1,1 und 1,9 Promille. Warum sie auf die "Schnapsidee" kamen, konnten beide Beteiligte nicht sagen. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

