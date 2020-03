Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Alkoholisierter greift Polizeibeamtin während der Unfallaufnahme an

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Sonntag gegen 13.50 Uhr beschädigte in der Johann-Weiß-Straße ein 58-jähriger Fahrer eines Hyundais, beim Einparken einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW, Touran.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Bei der Unfallaufnahme versuchte der 58-Jährige eine Polizeibeamtin zu schlagen. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme setzte er sich zur Wehr und versuchte diese zu verhindern. U.a. versuchte er einen Polizeibeamten zu beißen.

Der Mann wurde zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gefahren. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung, versuchte Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

