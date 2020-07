POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen - Brandalarm aufgrund Dacharbeiten - Unfallflucht - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Wallhausen: Unfall mit LKW und böser Überraschung

Am Mittwoch um 10:20 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem LKW die Blaufeldener Straße in Richtung Crailsheim. Hierbei musste der LKW-Lenker an einem am Straßenrand geparkten PKW vorbeifahren. Zeitgleich kam jedoch ein 81-jähriger Polo-Lenker entgegen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 57-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er muss nun zudem mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Crailsheim: Schwer verletzte Radfahrerin

Am Mittwoch um 15.50 Uhr befuhr eine 71-jährige Radfahrerin den Fahrradweg zwischen Crailsheim und Jagstheim entlang der B290. Auf dieser Strecke stürzte die Radlerin alleinbeteiligt und verletzte sich schwer. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ein Zigarettenautomat in der Hauptstraße in Sulzdorf wurde zwischen dem 03.06. und dem 01.07.2020 aufgebrochen. Anschließend wurden aus dem Automaten die Geldscheine in unbekannter Höhe entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend, 18 Uhr und Mittwochmorgen, 06:50 Uhr, wurde ein VW Bus, welcher auf einem Parkplatz im Hofbauernweg abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Brandalarm aufgrund Dacharbeiten

Am Mittwoch um kurz nach 17 Uhr löste ein Brandalarm in einer Fima im Steinbeisweg aus. Daraufhin rückte die Feuerwehr Schwäbisch Hall aus, welche jedoch nicht eingreifen musste. Es stellte sich heraus, dass bei Arbeiten auf dem Flachdach ein Teil der alten Dachabdeckung in Brand geriet, diese jedoch sofort durch die Arbeiter gelöscht werden konnte. Durch den dabei entstandenen Rauch löste der Brandmeldealarm aus. Ein Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Hall: Unfall mit Rettungswagen

Am Donnerstag um kurz nach 07:30 Uhr befuhr ein 26-Jähriger mit einem Rettungswagen die Auwiesenstraße in Richtung Salinenstraße. Eine vorausfahrende 42-jährige Lenkerin eines VW Caddy erkannte den Rettungswagen, welcher mit Sondersignalen hinter ihr fuhr und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen, um dem Rettungswagen das Passieren zu ermöglichen. In diesem Moment wollte jedoch der 26-Jährige den Caddy überholen, so dass es zum Streifvorgang der beiden Fahrzeuge kam. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

