POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Erneuter Einbruch in Wasserkraftwerk, Verkehrsunfälle, Jugendlicher beleidigt Polizisten & aufmerksame Taxifahrerin vereitelt Enkeltrickbetrug

Rems-Murr-Kreis (ots)

Plüderhausen: Erneuter Einbruch in Wasserkraftwerk

Nachdem bereits in der Nacht vom Montag auf Dienstag in das Wasserkraftwerk in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße eingebrochen wurde, kam es in der darauffolgenden Nacht zu einem erneuten Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen die Türe des Kraftwerkes auf und im Inneren Schubladen und Schränke geöffnet und durchwühlt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde erneut nichts entwendet. Der Polizeiposten Plüderhausen sucht weiterhin Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 zu melden.

Anbei die Pressemeldung vom ersten Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag:

Plüderhausen: Einbruch in Wasserkraftwerk

Vermutlich im Zeitraum zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagmorgen, 8:45 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in das Wasserkraftwerk in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße ein. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, der Schaden an der aufgebrochenen Türe beläuft sich auf rund 400 Euro.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Winnenden: Aufgefahren

Eine 24-jährige Kia-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 12 Uhr die Waiblinger Straße stadteinwärts. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass der vor ihr fahrende 52 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt abbremste und fuhr diesem auf. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 6000 Euro geschätzt.

Winnenden: Autofahrer beschädigt Motorräder und flüchtet

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte am Mittwochvormittag beim Ausparken in der Tiefgarage des Lessing-Gymnasiums in der Albertviller Straße zwei Motorräder. Diese fielen hierdurch auf ein weiteres geparktes Motorrad. Alle drei Zweiräder wurden hierdurch leicht beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Laut Zeugenhinweisen soll es sich beim Verursacherfahrzeug um einen schwarzen Opel mit dem Teilkennzeichen WN-RA handeln, Fahrer sei ein junger Mann mit lockigen Haaren gewesen. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden erbeten an das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940.

Waiblingen: Jugendlicher beleidigt Polizeibeamte

Am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr wurde mehreren Jugendlichen, die sich unberechtigt auf einem Spielplatz in der Salierstraße aufhielten, ein Platzverweis erteilt.

Ein 15-Jähriger war mit dieser Maßnahme nicht einverstanden und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen den ihn wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Waiblingen: Fahrzeug macht sich selbstständig

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr in der Mayenner Straße.

Der 48-jährige Unfallverursacher hatte seinen Ford verlassen ohne ihn zuvor gegen das Wegrollen zu sichern.

Deshalb setzte sich das Fahrzeug selbstständig in Bewegung und rollte auf den VW der Geschädigten.

Durch den Zusammenstoß der beiden Autos entstand Sachschaden von insgesamt 2000 Euro.

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Murrhardt: Aufmerksame Taxifahrerin vereitelt Enkeltrickbetrug - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Einer besonders aufmerksamen Taxifahrerin ist es zu verdanken, dass am Dienstag gegen 19:00 Uhr eine Enkeltrickbetrügerin in Murrhardt festgenommen werden konnte und damit eine Seniorin vor größerem Schaden bewahrt wurde.

Die 19-jährige polnische Tatverdächtige war mit dem Taxi von Heilbronn nach Murrhardt unterwegs. Während der Taxifahrt schöpfte die Taxifahrerin Verdacht und verständigte die Polizei.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, hatte ein bislang unbekannter Mittäter bei der 83-jährigen Geschädigten angerufen, sich als Enkel ausgegeben und eine finanzielle Notlage vorgetäuscht. Weiter wurde zwischen dem Anrufer und der Geschädigten eine Bargeldübergabe vereinbart.

Deshalb begab sich die Tatverdächtige nach Murrhardt um dort einen Bargeldbetrag von mehreren Tausend Euro von der Geschädigten entgegenzunehmen.

Glücklicherweise konnte die Geldübergabe dann durch die zwischenzeitlich eingetroffene Schwiegertochter der Geschädigten verhindert werden.

Aufgrund der schnellen Verständigung der Polizei konnte die Tatverdächtige kurze Zeit später festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde diese am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die 19-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Diesen Vorfall möchte die Polizei zum Anlass nehmen, um nochmals auf die Masche von Enkeltrickbetrügern hinzuweisen.

Bitte beachten Sie deshalb die folgenden Ratschläge im Umgang mit verdächtigen Anrufen:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon nicht mit Namen melden

- Erfragen Sie bei diesen Personen Dinge, die nur die richtigen Verwandten wissen können

- Geben Sie am Telefon keine Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und informieren Sie einen Familienangehörigen oder nahestehende Personen

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen

- Verständigen Sie bei verdächtigen Anrufen sofort die Polizei unter der Telefonnummer 110

Weitere Hinweise zum richtigen Verhalten im Umgang mit derartigen Anrufen können auf der Website www.polizei-beratung.de gefunden werden.

