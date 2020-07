Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Motorrad, Farbschmierereien, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 5000 Euro verursachte am Mittwochmorgen ein 20-jähriger BMW-Lenker, als er die Friedrichstraße in Richtung Friedhofstraße befuhr und kurz vor der dortigen Kreuzung beim Wenden mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Ford-Lenker kollidierte.

Bopfingen: In Grünstreifen geraten

Eine 18-jährige Fiat-Lenkerin kam am Mittwochmorgen gegen 7.25 Uhr auf der B 29 in Richtung Trochtelfingen fahrend aus Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte sie ihr Fahrzeug und fuhr seitlich gegen einen Klein-Lkw. Der Schaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert.

Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien

Leinzell: Zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr und Mittwochvormittag, 11 Uhr wurde in der Gögginger Straße der auf Höhe des Busbahnhofs aufgestellte Blitzer durch Unbekannte mit Graffiti beschmiert. Hinweise bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580. Mögglingen: Unbekannte besprühten zwischen Sonntagabend, 23 Uhr und Montagmorgen, 4.35 Uhr, in bunten Farben großflächig die in Richtung der Bahngleise gelegene Plexiglasrückwand des Leergutlagers eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofstraße mit verschiedenen Schriftzügen. Da das Plexiglas aufgrund seiner Beschaffenheit nicht gereinigt werden kann und ersetzt werden muss, beläuft sich der Schaden auf ca. 3000 Euro. Der Polizeiposten Heubach bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07173/8776.

Schechingen: Diebstahl von Motorrad

Aus einer Garage in der Albstraße wurde zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmittag, 12 Uhr ein schwarz/gold lackiertes Motorrad der Marke Aprilia Shiver 750 mit dem amtlichen Kennzeichen AA-WO 8 entwendet. Der Wert des Motorrades wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Leinzell bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07175/9219680.

Gschwend: Radfahrerin schwer verletzt

Beim Linkseinbiegen von der Straße Am Hirtenberg in die Birkenloher Straße übersah ein 32-jähriger Subaru-Lenker am Mittwochmorgen gegen 6.50 Uhr eine von links heranfahrende vorfahrtsberechtigte 43-jährige Radfahrerin und kollidierte mit ihr. Die Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

