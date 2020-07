Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Lagerhalle - PKW streift LKW - Aufgefahren

Kirchberg an der Jagst: Diebstahl aus Lagerhalle

Zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr und Mittwochmorgen, 09:00 Uhr, wurde aus einer Lagerhalle in der Straße Am Hirtenbuck der gesamte Inhalt eines Werkzeugwagens entwendet. Hierbei handelte es sich unter anderem um einen Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, diverse Nüsse und Verlängerungen, Gabel- und Ratschenschlüssel, Schraubendreher, Zangen und diverse weitere Werkzeuge. Der Zeitwert der etwa 800 entwendeten Teile dürfte bei ca. 850 Euro liegen. Zudem wurde noch ein Kompressor der Elektra Beckum im Wert von etwa 250 Euro entwendet.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge oder auf den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454 entgegen.

Untermünkheim: PKW streift LKW

Am Mittwoch um 07:30 Uhr befuhr eine 25-jährige Lenkerin eines PKW Seat die Hohenloher Straße in Richtung schwäbisch Hall. Beim Umfahren einer stehenden Sattelzugmaschine streifte die Fahrerin mit ihrem PKW den Unterfahrschutz des LKW. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3600 Euro.

Schwäbisch Hall: Aufgefahren

Am Dienstag um kurz nach 17 Uhr bemerkte eine 19-jährige Lenkerin eines Ford Fiesta in der Tüngentaler Straße zu spät, dass die Fahrzeuge vor ihr an einer roten Ampel anhielten mussten. Sie fuhr mit ihrem Fahrzeug auf den bereits stehenden Mercedes eines 20-Jährigen auf. Der Mercedes wurde durch den Anprall auf einen davorstehenden BMW einer 23-Jährigen aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

