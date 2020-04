Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vier geparkte Autos beschädigt

Freiburg (ots)

Vier in der Hans-Jakob-Straße in Bad Säckingen geparkte Autos wurden vermutlich in der Nacht zum Sonntag, 26.04.2020, beschädigt. An allen wurde der Außenspiegel demoliert. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Tel. 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

