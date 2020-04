Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Motorradfahrer stürzt in Kurve - leicht verletzt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag, 25.04.2020, auf der Landstraße zwischen Untermettingen und Eggingen in einer Kurve gestürzt. Dabei wurde er leicht verletzt. Gegen 19:10 Uhr hatte der 20-jährige in einer engen Kurve die Kontrolle über seine Suzuki verloren. Er fiel auf die Straße. Der Gestürzte klagte über Schmerzen an der Hüfte. Eine sofortige medizinische Behandlung lehnte er ab. Durch den Sturz wurde das Motorgehäuse beschädigt, so dass Öl austrat. Eine Fachfirma reinigte die Straße. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

