Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Mülleimer auf Sportgelände angezündet - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr Todtnau rückte am Freitagabend, 24.04.2020, gegen 23.20 Uhr, zum Sportplatz in der Kandermatt aus, um zwei brennende Mülleimer zu löschen. Vermutlich stiegen Unbekannte über den Zaun des Geländes und zündeten den Inhalt der Mülleimer vor dem Clubheim an. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und neun Mann am Brandort. Der Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 8890-0, sucht Zeugen, denen beim Sportplatz verdächtige Personen aufgefallen waren.

