POL-FR: Klettgau: Junge fährt mit Fahrrad Böschung hinunter und stürzt - leicht verletzt

Ein 11-jähriger Junge ist am Sonntag, 26.04.2020, gegen 17:20 Uhr, in Klettgau-Erzingen zu Fall gekommen, nachdem er mit dem Fahrrad eine kleine Böschung hinuntergefahren war. Er wurde mit Verdacht auf einen Armbruch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad blieb unbeschädigt.

