Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verdacht des versuchten Raubes

Hoppstädten-Weiersbach (ots)

Am Montag, 16.03.2020 gegen 21.00 Uhr ereignete sich gegen 21.00 Uhr auf dem Gelände des Umweltcampus in Hoppstädten-Weiersbach im Bereich der Campusallee ein Sachverhalt, der sich derzeit als versuchter Raub darstellt. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern jedoch noch an. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ging die Geschädigten im Bereich des Umweltcampus spazieren. Plötzlich wurde sie von einer männlichen Person von hinten mit dem Arm am Hals gepackt und in den sogenannten "Schwitzkasten" genommen. Der Täter entriss der Geschädigten die Brille und warf diese auf den Boden. Weiterhin schlug der Täter der Geschädigten ihr Handy aus der Hand. Der Täter sprach bei der Tathandlung nicht und stellte auch keine Forderung. Es wurden der Geschädigten auch keine Gegenstände entwendet. Die Geschädigte wurde leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männliche Person, ca. 1,80 m groß, ca. 40 Jahre alt, kräftige Statur aber nicht muskulös, bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke die im Licht der Straßenlampe grün schimmerte und ein auffälliges rotes Band am rechten Arm hatte, blaue Jeans und helle Boots. Maskiert war der Täter mit einer schwarzen Sturmhaube.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Fahrzeugen im Bereich der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon 06781/5610

Telefax 06781/5612709

kiidar-oberstein@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell