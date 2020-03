Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Firmengebäude

Bundenbach (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 14.03.2020, 18.00 Uhr und Sonntag, 15.03.2020, 12.30 Uhr kam es in Bundenbach zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in der Ringstraße. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Objekt und entwendeten unter anderem einen blauen VW Golf mit beschädigter Front, welcher anschließend am nahegelegenen Sportplatz zurückgelassen wurde. Nach dem derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Schadenssumme im unteren vierstelligen Eurobereich liegen. Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich.

