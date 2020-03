Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in eine leerstehende Scheune

Morbach-Hinzerath (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, dem 23.02.2020, bis Sonntag, dem 08.03.2020, kam es in der Straße "Zuckerhügel" in Morbach-Hinzerath zu einem Einbruch in eine leerstehende Scheune. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich über das rückwärtige Scheunentor Zutritt zu dieser und beschädigten einen dort geparkten PKW. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.Nr.: 06533/93740 bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

