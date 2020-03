Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an vier PKW

Idar-Oberstein (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum vom Mittwoch, 11.03.2020 bis Donnerstag, 12.03.2020 in der Atzenhübelstraße und in der Oberen Meitzenbach in Idar-Oberstein an drei PKW die Reifen mit einem spitzen Gegenstand zerstochen und an einem vierten PKW den Spiegel abgebrochen. Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.

