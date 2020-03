Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus.

Frauenberg (ots)

Am Samstagabend um kurz nach 23 Uhr versuchten zwei bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Frauenberg einzubrechen. Die Bewohner des Hauses wurden durch Geräusche aufmerksam und störten die Täter, bevor sie eine Tür aufbrechen konnten. Die Täter waren männlich und trugen Kapuzen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in Baumholder oder die Kriminalpolizei in Idar-Oberstein.

