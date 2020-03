Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nach Verkehrsunfall wird Geschädigter gesucht

Trier, Katharinenufer (ots)

Am Freitag, dem 13. März 2020, gegen 08:00 Uhr ereignete sich am Katharinenufer in Trier - Fahrtrichtung Verteiler Nord - ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Die Unfallverursacherin wechselte den Fahrstreifen von links nach rechts und übersah hierbei das rechts neben ihr fahrende Fahrzeug mit Anhänger. Der Fahrer des Gespanns setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Eventuell wurde die Kollision von diesem nicht bemerkt.

Am verursachenden Fahrzeug entstand erheblicher Schaden in vorderen Bereich, weshalb davon auszugehen ist, dass der Anhänger des anderen Fahrzeugs ebenfalls beschädigt wurde. Diesbezüglich ist lediglich bekannt, dass es sich um ein Fahrzeug mit einem eher flachen Anhänger gehandelt haben dürfte. Weitere Details zu dem Fahrzeug sind bislang nicht bekannt.

Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder der Geschädigte selbst, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.

