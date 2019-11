Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lohne - Einbruch in eine Gaststätte

Am Montag, 18. November 2019, in der Zeit zwischen 2.00 Uhr und 5.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu einer Gaststätte in der Josefstraße. Dort brachen sie zwei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Darüber hinaus erbeuteten sie diverse Falschen Alkohol, Shishas, eine Fotokamera sowie einen Mac-Book. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigungen

In der Zeit zwischen Sonntag, 17. November 2019, 10.00 Uh rund Montag, 18. November 2019, 10.00 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter einen Stein gegen ein Fenster einer Firma in der Münsterstraße. Das Fenster wurde durch den Steinwurf beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. In der Straße An der Christoph-Bernhard-Bastei, wurde in der Zeit zwischen Freitag, 15. November 2019, 14.30 Uhr und Montag, 18. November 2019, 8.00 Uhr eine Fensterscheibe eines Bürogebäudes mit einem Stein beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 16. November 2019, 12.00 Uh rund Sonntag, 17. November 2019, 12.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den rechten Außenspiegel eines VW Caravelle, welcher am rechten Fahrbahnrad der Jahnstraße geparkt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444-2680) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag,15. November 2019, 17.00 Uhr und Montag, 18. November 2019, 12.45 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Parkvorgang gegen einen auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes im Falkenweg geparkten VW Sharan. Der Schaden befindet sich an der hinteren Tür und beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 18. November 2019, gegen 14.30 Uhr fuhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Lohne auf dem Bergweg in Richtung Vechta. Auf Höhe der Brägeler Straße wechselte der Lohner auf die Linksabbiegerspur und fuhr einer verkehrsbedingt wartenden 75-jährigen Autofahrerin aus Bruchhausen-Vilsen auf. Ihr 81-jähriger Beifahrer verletzte sich bei dem Unfallleicht.

Lohne - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 18. November 2019, gegen 18.30 Uhr, kam es auf der Keetstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verketzten Person. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Lohne übersah beim Linksabbiegen eine von rechts kommende 60-jährige Fahrradfahrerin aus Lohne. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Fahrradfahrerin leicht.

