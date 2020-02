POL-BI: Räuber entkommt mit Handtasche

Polizei Bielefeld

Am Donnerstagvormittag erstattete eine Bielefelderin bei der Polizei eine Strafanzeige zu einem Handtaschenraub vom Mittwoch, 26.02.2020, der sich am Jahnplatz ereignet hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Mittwochmittag, gegen 14:10 Uhr, wartete die 69-jährige Bielefelderin zusammen mit einer Bekannten am Jahnplatz, vor einem Schnellrestaurant, auf den Bus. Kurz nachdem die Bekannte mit einem Bus in Richtung Adenauer-Platz abgefahren war, griff plötzlich ein Täter die Bielefelderin von hinten an. Er riss sie an ihrer schräg über Schulter und Hüfte getragene Handtasche zu Boden. Der Mann zog gewaltsam die Handtasche über den Kopf des Opfers und rannte davon.

Die Bielefelderin beschrieb den Täter als 20 bis 30 Jahre alt. Er trug eine tief ins Gesicht gezogene Mütze.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

