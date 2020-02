POL-MK: Einbruch(-versuche)/ Diebstahl aus Kinderwagen/ Fußballspiel mit Nachschlag vor der Kabine

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Gleich zweimal wurde am Wochenende in einen Keller in Oberoesbern eingebrochen. Der Bewohner des Einfamilienhauses erledigte am Samstagmorgen zwischen 8.20 und 11 Uhr Besorgungen. Als er zurückkehrte, war eine Fensterscheibe eingeschlagen. Der Täter gelangte jedoch nicht in das Objekt. Der Besitzer sicherte das Fenster. Am Sonntag zwischen 9 und 16.40 Uhr kamen erneut Einbrecher. Sie zerschlugen eine weitere Scheibe, traten eine Tür ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurde nach den ersten Erkenntnissen nichts.

Am gestrigen Sonntag, gegen 16.15 Uhr, wurde festgestellt, dass unbekannte Einbrecher eine hintere Tür eines Hauses an der Kirschstraße aufgebrochen hatten. Die Täter durchsuchten Räumlichkeiten und durchwühlten Behältnisse. Einen Tresor hebelten sie auf und entnahmen den Inhalt. Die Täter flüchteten bislang unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Zwischen Donnerstag, 6. Februar, und dem vergangenen Freitagmorgen versuchten ein oder mehrere Täter, das Fenster eines Einfamilienhauses am Manöverweg aufzubrechen. Das misslang offenbar. In der Nacht zum Freitag sind Einbrecher in ein Massagegeschäft an der Fröndenberger Straße eingebrochen. Sie hebelten ein Fenster an der Gebäuderückseite auf und leerten mehrere Sparschweine und die Tageskasse.

Einer 37-jährigen Frau wurde am Donnerstag gegen Mittag die Handtasche aus dem Kinderwagen gestohlen. Sie hatte den Wagen gegen 14 Uhr am Marktplatz in Höhe der Gaststätte "Salsa" kurz aus den Augen gelassen, um sich um die herumlaufende Tochter zu kümmern. Diesen Moment muss ein Unbekannter genutzt haben, die Handtasche mit Pässen, etwas Geld, Bank- und Krankenkassen-Karten zu stehlen.

Am gestrigen Sonntag gegen 17.20 Uhr kam es am Oesberner Weg nach einem Freundschaftsspiel zu einer handfesten Auseinandersetzung. Nach Beendigung des Spieles fielen beleidigende Äußerungen im Bereich der Umkleidekabinen gegenüber einem 22-jährigen Mendener. Diese wurden zunächst durch Vereinsmitglieder geschlichtet. Kurze Zeit später trafen ein weiterer Beschuldigter - ein 24-jähriger Mendener - sowie der Geschädigte und Zeugen vor den Kabinen erneut aufeinander. Dabei tat sich nach Zeugenaussagen der 24-jährige hervor, indem er einem 29-jährigen Iserlohner mit der Faust schlug und einem 20-jährigen Iserlohner mit dem Kopf gegen eine Gebäudewand stieß. Beide Geschädigte wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Gegen den Beleidiger und den Schläger wurden Anzeigen wegen Beleidigung bzw. Körperverletzung geschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

