POL-DO: 74-Jähriger beraubt und verletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1126

Ein 74-jähriger Dortmunder ist am Freitag (27.9.) auf der Alsenstraße in Dortmund-Mitte aus einem Auto heraus beraubt und anschließend verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der Mann gegen 10 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus in der Alsenstraße - nahe der Schüchtermannstraße - als ein vorbeifahrendes Auto auf seiner Höhe anhielt. Von der Rücksitzbank aus rief ihn eine Frau zunächst zum Fahrzeug. Durch das geöffnete Fenster fragte sie nach einer Wegbeschreibung zum Krankenhaus. Als auch der Beifahrer sich in das Gespräch einschaltete, riss die Frau dem 74-Jährigen die Uhr vom Handgelenk. Als dieser daraufhin an die Autotür griff und um Hilfe rief, fuhr der Fahrer los in Richtung Norden. Der Dortmunder wurde mehrere Meter mitgezogen, bevor er zu Boden stürzte und leicht verletzt zurückblieb.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Golf mit Dortmunder Ortskennung gehandelt haben. Der Fahrer war demnach über 30 Jahre alt, vermutlich etwa 170 cm groß, hatte eine normale Statur, schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Beifahrer wurde ebenfalls so beschrieben. Die Frau auf der Rücksitzbank war vermutlich etwa 160 cm groß, hatte eine normale Statur, helle Haut, braun-blonde Haare und sprach gebrochenes Deutsch.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

