Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl und Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Tasche entwendet

Um das Schloss seines Fahrrads aufzuschließen, stellte ein 58-Jähriger seine blaue Gepäckträgertasche aus Kunststoff am Mittwochnachmittag an der Stadtkirche auf zur Abholung bereitgestellte blaue Tonnen ab. Nachdem er weggefahren war bemerkte er, dass er die Tasche vergessen hatte. Er fuhr zurück, wobei zwischenzeitlich ein Dieb die Gunst der Stunde genutzt und die Tasche entwendet hatte. In der Tasche befanden sich neben einem Handy, einem schwarzen Ledergeldbeutel div. persönliche Papiere und Karten des 58-Jährigen sowie eine Gleitsichtbrille im Wert von rund 500 Euro. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwochnachmittag zwischen 14.55 und 15.20 Uhr. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib der Tasche nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Geländer gestreift

Mit seiner Sattelzugmaschine streifte ein 52-Jähriger am Mittwochvormittag gegen 11.45 Uhr beim Abbiegen von der Hirschbachstraße in die Schelmenstraße ein Geländer, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Neuler: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3233 zwischen Ramsenstrut und der Abzweigung Burghardsmühle erfasste eine 55-Jährige am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh. Bei dem Anprall des Tieres entstand an dem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro.

Ellwangen: Fahrzeug machte sich selbständig

Kurz vor 11 Uhr am Mittwochvormittag stellte eine 82-Jährige ihren Pkw Ford in der Oberen Straße ab. Da sie das Fahrzeug nicht ausreichend absicherte, machte dieses sich selbständig und rollte gegen einen geparkten Pkw BMW. Der hierbei entstandene Sachschaden beziffert sich auf ca. 800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 64-jähriger Lkw-Fahrer gegen 17:45 Uhr die Vordere Schmiedgasse auf dem linken Fahrstreifen. Als der Lkw-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er dabei eine neben ihm fahrende 59-jährige Golf-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von etwa 5000EUR entstand. Durch den Unfall wurden keine Personen verletzt.

Schwäbisch Gmünd: 82-jährige Frau verursacht Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreisstraße 3334 gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen Sachsenhof und Schwäbisch Gmünd. Am Unfall beteiligt war eine 82-jährigen Mercedes-Fahrerin und eine 70-jährige Audi-Fahrerin. Die 82-jährige Unfallverursacherin streifte beim Anfahren den Audi, während dieser in einen Parkplatz einfahren wollte. Durch den Unfall entstand am Mercedes ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Am Audi entstand ein Schaden von ungefähr 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell