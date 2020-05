Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl eines Kajaks und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Hückelhoven-Brachelen (ots)

Am Donnerstag (28. Mai), gegen 3 Uhr, wurden Anwohner der Pfarrer-Jacobs-Straße durch das Bellen ihres Hundes geweckt. Bei Nachschauf bemerkten sie zwei unbekannte Personen, die sich auf das Grundstück eines Nachbarn begaben. Als die Unbekannten ein Kajak vom Grundstück trugen, alarmierte der Zeuge die Polizei. Kurz vor Eintreffen der Beamten flüchtete eine der Personen mit einem dunklen Pkw vom Tatort. Die Beamten konnten dieses Fahrzeug in der Nähe anhalten und die Fahrerin kontrollieren. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine 44-jährige Frau aus Wassenberg handelte. Da sie augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde sie zur Polizeiwache gebracht. Das Kajak konnte durch die Polizei in der Nähe des Tatortes aufgefunden und an den Eigentümer aushändigt werden. Der 44-jährigen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten eine Anzeige gegen sie und ihren bislang unbekannten Mittäter. Die polizeilichen Ermittlungen zu dieser Tat dauern weiter an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell