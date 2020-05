Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Pkw

Kreis Heinsberg (ots)

In Gangelt-Birgden schlugen bislang unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines an der Bahnhofstraße parkenden Pkw ein und verbogen den Mercedes Stern. Diese Tat wurden zwischen dem 22. Mai (Freitag) und dem 26. Mai (Dienstag) begangen.

Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Nacht zum 26. Mai (Dienstag) alle vier Reifen eines Pkw, der an der Straße Baesweilerweg in Übach-Palenberg stand.

Zwischen 15 Uhr am 25. Mai (Montag) und 13.45 Uhr am 26. Mai (Dienstag) zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines Pkw mit einem spitzen Gegenstand. Der Wagen parkte an der Straße Am Klingelbach.

