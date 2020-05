Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrraddiebstahl

Geilenkirchen (ots)

Ein 71-jähriger Mann aus Übach-Palenberg hielt sich am 26. Mai (Dienstag), gegen 17.20 Uhr, vor einer Gaststätte an der Straße Gerbergasse auf. Sein Fahrrad, ein Pedelec der Marke KTM, lehnte neben ihm an einer Wand. Aus einer Gruppe von vier Personen ging ein unbekannter, etwa 18-jähriger Mann auf das Rad zu, stieg auf und fuhr in Richtung Friedlandplatz davon. Seine drei Begleiter entfernten sich in dieselbe Richtung. Der 71-jährige lief dem Dieb hinterher und konnte ihn auf der Konrad-Adenauer Straße in Richtung Herzog-Wilhelm-Straße abbiegen sehen. Der Täter wirkte nordafrikanisch, hatte eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare und war mit schwarzer Hose und schwarzem Oberteil bekleidet. Wer kann Angaben zum Verbleib des Pedelec machen oder hat den Täter beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

