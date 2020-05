Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen festgenommen

Hückelhoven (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Heinsberg:

Die Polizei hatte Hinweise erhalten, dass sich in einem Wohnhaus in der Ortschaft Doverhahn Personen befinden, die scharfe Schusswaffen aufbewahren bzw. führen sollen. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss für das Gebäude. Am Mittwoch, 20. Mai, gegen 6 Uhr, drangen Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg, mit Unterstützung von Spezialeinsatzkräften dann in das Gebäude ein, um den Durchsuchungsbeschluss zu vollstrecken. Die Beamten fanden im Haus eine Schusswaffe sowie Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt. Zwei Personen, die sich im Haus aufhielten, wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 50 und 55 Jahren. Sie wurden einem Richter vorgeführt, der entschied, dass beide in Haft bleiben. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an.

