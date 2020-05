Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Mehrzweckhalle

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Mit dem Polizeibericht Nr. 134, vom 13. Mai, berichteten wir bereits von einer Sachbeschädigung durch Graffiti an der Mehrzweckhalle Unterbruch. Unbekannte Täter besprühten, im Zeitraum vom 15. April bis zum 4. Mai, die Wände der Halle mit Farbe. Die Stadt Heinsberg lobt nun eine Belohnung in Höhe von 300,- Euro für Hinweise aus, die zur Aufklärung dieser Straftat führen. Hinweise können an das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen gerichtet werden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell