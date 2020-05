Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter aus Einfahrt gestohlen

Waldfeucht-Haaren (ots)

Unbekannte Personen stahlen einen orangen Mercedes Sprinter, der in der Einfahrt eines Hauses an der Brauereistraße stand. Die Tat wurde in der Nacht zum 26. Mai (Dienstag), zwischen 22 Uhr und 4.50 Uhr, begangen. An dem entwendeten Fahrzeug waren Duisburger Kennzeichen (DU-) angebracht.

