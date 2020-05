Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Gaststätte /Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 26. Mai, gegen 3.25 Uhr, schlug ein unbekannter männlicher Täter eine Scheibe einer Gaststätte am Markt ein. Als der Inhaber der Gaststätte auf die Tat aufmerksam wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wurde als männlich, zirka 30 Jahre alt, mit kräftiger Statur beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat war er dunkel gekleidet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

