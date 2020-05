Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Graffiti an Unterstand gesprüht

Selfkant-Wehr (ots)

Unbekannte Personen sprühten in der Zeit zwischen Montag, 25. Mai und Mittwoch, 27. Mai, einen Schriftzug mit Farbe auf einen Unterstand an einem Radweg am Rodebach, in der Nähe der Bruchstraße.

