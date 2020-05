Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0275 --Supermarkt überfallen -Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Geschwister-Scholl-Straße Zeit:05.05.2020, 11.30 Uhr

Ein maskierter Mann raubte gestern Vormittag Bargeld aus der Kasse eines Supermarktes in der Vahrund entkam unerkannt.Gegen 11.30 Uhr betrat der Verdächtige das Geschäft in der Geschwister-Scholl-Straße und hielt sichzunächst in der Obst- und Gemüseabteilung auf. Dort war er wegen seiner Vermummung bereits einerAngestellten aufgefallen. Nur wenige Augenblicke später schubste der Unbekannte eine Kassiererinwährend eines Bezahlvorgangs zur Seite und griff in die geöffnete Kassenlade. Er riss etlicheGeldscheine an sich, rannte aus dem Laden und floh in unbekannte Richtung.Der Räuber wurde den einschreitenden Polizisten gegenüber als 170-175 cm groß und komplettschwarz bekleidet beschrieben. Auffällig war zum Tatzeitpunkt, dass er über einer dunklenAtemschutzmaske noch einen schwarzen Schal bzw. Tuch trug und zusätzlich die Kapuze seinesschwarzen Sweatshirts bis ins Gesicht gezogen hatte. Hinweise zu dem Flüchtigen erbittet derKriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer (0421) 362-3888.

