Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 0272 --Polizei sucht Zeugen nach Tresordiebstahl--

Bremen (ots)

Ort: Ostertorsteinweg, Bremen-Mitte Zeit: 01.-02.05.2020, 17:00 - 08:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Tresor aus einer Gaststätte am Ostertorsteinweg entwendet. Die Diebe nutzten nach ersten Ermittlungen schweres Werkzeug, um den massiven Tresor aus seiner Verankerung zu lösen. Aufgrund des Gewichts des Geldschrankes gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. Es ist weiterhin zu vermuten, dass sie ein Fahrzeug zum Abtransport des Diebesgutes benutzten. Die Polizei bittet Zeugen, die in der genannten Nacht auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gaststätte gesehen haben, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421-362 38 88 zu melden.

