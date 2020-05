Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0270 --Staatsschutz ermittelt nach Sachbeschädigungen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Findorff, Mitte, Fürther Straße, Sandstraße Zeit: 02.05.20 - 03.05.20

Unbekannte beschädigten am Wochenende das Polizeirevier in Findorff und besprühten die Hausmauer des Büros der FDP-Fraktion in der Innenstadt mit Farbe. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

Die Täter warfen am frühen Sonnabendmorgen zwischen 5 Uhr und 6.30 Uhr eine Waschbetonplatte gegen ein Fenster des Polizeireviers in der Fürther Straße und flüchteten. Es entstand ein Schaden von knapp 500 Euro. In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag wurde die Fassade des FDP-Fraktionsbüros in der Sandstraße großflächig mit roter Farbe besprüht. Als Zeichen waren Hammer und Sichel erkennbar.

Zeugenhinweise nimmt in beiden Fällen der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 3623888 entgegen.

