Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0268--Polizei warnt vor präparierten Tierködern--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt Zeit: April/Mai

Unbekannte legten in der Gartenstadt Süd präparierte Hundeköder aus. Anwohner entdeckten mehrere in Fleisch gesteckte Nadeln. Die Polizei rät Tierhaltern zur erhöhten Vorsicht.

Eine 35 Jahre alte Frau ging am Montagabend im Bereich der Hinrichs-Fehrs-Straße mit ihrem Hund Gassi, als sie in einem Gebüsch einen mit Nadeln versehenen Fleischköder entdeckte. Die Bremerin verständigte daraufhin die Polizei. Am Freitagmorgen wurden Einsatzkräfte erneut in die Gartenstadt Süd gerufen. Eine 60-jährige Spaziergängerin hatte in der Thedinghauser Straße Ecke Waterloostraße erneut Hundeköder gefunden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät den Hundehaltern speziell im Ortsteil Gartenstadt Süd zu erhöhter Vorsicht. Wer einem Hund erhebliche Schmerzen zufügt begeht eine Straftat nach dem Tierschutzgesetz und kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

