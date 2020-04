Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0264 --Polizei stellt vier mutmaßliche Trickdiebe--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, Bispinger Straße Zeit: 28.04.2020, 18:30 Uhr

Am Dienstagabend versuchten sich zwei 15 jährige Mädchen in der Vahr unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer 90-Jährigen zu verschaffen. Zeugen alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte stellten in der Nähe insgesamt vier mutmaßliche Trickdiebe.

Um 18:30 Uhr klingelten die beiden 15-Jährigen in der Bispinger Straße an der Tür der Seniorin, weil angeblich Wasser laufen solle. Sie wollten deshalb einmal in der Wohnung nachschauen. Die 90-Jährige wurde misstrauisch und versuchte die Tür schließen. Eines der beiden Mädchen stellte daraufhin den Fuß in die Tür und wollte sie zur Seite zu drängen. Die Seniorin wehrte sich und konnte die Tür schließlich erfolgreich schließen. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet, ging den beiden nach und rief die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten noch in der Nähe die beiden Mädchen und einen weiteren Mann und eine Frau. Sie sollen laut Zeuge an mehreren Türen geklingelt haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Durch den aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei die mutmaßlichen Diebe schnell fassen. Die Polizei möchte deshalb noch einmal sensibilisieren ein Auge auf ihre älteren Verwandten oder Nachbarn zu werfen, damit diese nicht Opfer von Trickbetrügern und -dieben werden. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die Polizei unter dem kostenlosen Notruf 110 an. Prägen Sie sich wesentliche Merkmale von Tätern ein, so unterstützen sie die Ermittlungen der Polizei und können helfen Täter schneller zu überführen.

