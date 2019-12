Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Autofahrer fährt Frau auf Parkplatz an und fährt weiter

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 10 Uhr, stand eine 31-jährige Bottroperin auf dem Parkplatz eines Dicounters, am Eingangsportal (Osten), als sie der Fahrer eines schwarzen älteren Autos von hinten leicht anfuhr. Dabei wurde die 31-Jährigen an der Wade leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zu dem wegfahrenden Auto ist lediglich bekannt, dass es ein RE-Kennzeichen hatte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

