POL-HB: Nr.: 0264 -Vandalismus an Geschäftsstelle - Polizei sucht Zeugen

Ort: Bremen-Mitte, Auf den Häfen Zeit:29.04.2020, 01.30 Uhr

Unbekannte randalierten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Hauptsitz eines BremerWohlfahrtverbandes. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.Gegen 01.30 Uhr schmissen mehrere Verdächtige in der Straße auf den Häfen Pflastersteine undfarbgefüllte Bierflaschen auf das Bürogebäude des gemeinnützigen Vereins. Dabei zerstörten siemindestens eine Scheibe der Eingangstür und beschmierten die Gebäudefront im Erdgeschoss und inder ersten Etage mit grauer und rosa Farbe. Anschließend flüchteten die Vermummten auf ihrenFahrrädern in unterschiedliche Richtungen.Die Polizei fragt nun: Wem sind die Tatverdächtigen vergangene Nacht oder bei etwaigenVorbereitungshandlungen aufgefallen? Wer kann Hinweise zur Identität der Randalierer geben? FürIhre Zeugenaussage wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer (0421) 362-3888 an denKriminaldauerdienst der Polizei Bremen.

