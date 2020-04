Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0266 --Staatsschutz ermittelt nach Bedrohung im Netz--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 28.04.20

Eine Politikerin der Partei DIE LINKEN wurde in einem Chat beleidigt und bedroht. Der Staatsschutz der Polizei Bremen ermittelt.

Die Bremerin wurde im Chat eines sozialen Netzwerkes mit fremdenfeindlichem Inhalt beleidigt, dazu wurden Bedrohungen und Anstiftungen zu Straftaten gepostet. Der Sachverhalt wurde am Dienstagabend zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen dauern an.

Was können Sie tun, wenn Sie Opfer geworden sind? Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Existierendes Datenmaterial - wie z. B. E-Mails, Chat-Verläufe in Messenger-Diensten, digitale Fotos oder Videos u. v. m. - sind wichtige Beweismittel, die Sie bis zum ersten Kontakt mit der Polizei bestenfalls komplett unverändert lassen. Wenn Sie technisch versiert sind, können Sie diese Beweismittel auch abspeichern, ausdrucken oder z. B. via Screenshots sichern. Ist Ihnen dies nicht möglich, weil Sie der gesamte Tathergang zu sehr belastet, bitten Sie eine Person Ihres Vertrauens, diese Beweise für Sie zu sichern. Bringen Sie das gesicherte Beweismaterial am besten gleich zur Anzeigenerstattung mit. Das ist wichtig für die weiteren Ermittlungen, um den Verlust von Spuren im Netz zu vermeiden.

