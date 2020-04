Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Einbruch beim Golfclub

Overath (ots)

Gestern Mittag (28.04.), um 13:30 Uhr, wurde ein Einbruch in die Außengastronomie eines Golfclubs in Overath festgestellt.

Bei der sogenannten "Schirmbar" in der Straße Am Golfplatz war am Vortag, gegen 13 Uhr, noch alles in Ordnung.

Vermutlich hatten Unbekannte mit einer Leiter die Glaswände überklettert und dann einen Fernseher, eine Musikanlage und mehrere Partystrahler gestohlen. Der Gesamtwert der gestohlenen Sachen liegt im oberen vierstelligen Bereich.

Für eine Spurensicherung wurde der Erkennungsdienst angefordert.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 117

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

